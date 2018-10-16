Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) Başkanı Ali Sami Aydın, AA muhabirine, Türkiye'nin ev tekstilinde her müşteriye özel koleksiyon hazırlayabilecek bilgi birikimine, geniş üretim yelpazesine ve yüksek kapasiteye sahibi olduğunu söyledi.

Dünyada tekstil denildiğinde birçok ülkenin arasından sıyrılarak ilk akla gelen ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirten Aydın, "Ev tekstili sektörümüz, dünya çapında marka haline geldi. Dünyanın önde gelen otel zincirlerinden sayılı restoranlarına ve hastanelerine kadar birçok lokasyonda Türk havlu ve bornozunun, perdesinin ve dokumasının tercih edildiğini görmeniz mümkündür. Yarattığımız kalite algısıyla sektörümüzün tüm ürün gruplarının yoğun talep gördüğünü söylememiz doğru olacaktır." dedi.

- "Dünyada ev tekstilinde 4'üncüyüz"

Dünya ev tekstili pazarının 90-95 milyar dolarlık hacme sahip olduğunu ifade eden Aydın, Türkiye'nin, Çin, Hindistan ve Pakistan'ın ardından tasarım ve üretim gücüyle dördüncü büyük ev tekstili üreticisi olduğunu bildirdi.

Avrupa'nın en büyük tedarikçisi olmanın yanında, 170'in üzerinde ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Aydın, şöyle devam etti:

Rakiplerimizle aramızdaki en büyük fark, komşu ülkelerle yapmış olduğumuz bavul ticareti. Bavul ticareti de dahil edildiğinde toplam ihracatımız için 5 milyar dolar dememiz mümkündür. 2017'de yaklaşık 3 milyar dolar ihracat rakamı elde ettik. Bu rakamla dünya ev tekstili ihracatından almış olduğumuz pay yüzde 3,6 oldu. Türkiye, brode ve güpürde dünyanın en büyük makine parkına sahip, havlu bornoz grubunda dünyanın en büyük üç tedarikçisinden biri. Nevresimde ise Avrupa'nın en yüksek kapasiteli üretim yapan fabrikası Türkiye'de bulunuyor.

- "6 ayda 500 milyon dolarlık perde ihracı"

Sektörün ihracatı başta AB ülkeleri olmak üzere, ABD, Rusya ve İran'a yaptığına işaret eden Aydın, 6 aylık ihracat rakamının 1,4 milyar dolar olduğunu, yıl sonunda geçen yıla göre yüzde 10 artışla 3,3 milyar dolara ulaşarak rekor kırmayı hedeflediklerini dile getirdi. Aydın, perde ihracatının ulaştığı noktaya da dikkati çekerek, "Yılın 6 aylık döneminde perde ihracatımız yaklaşık 500 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ton bazında ise 50 bin ton ürün ihraç ettiğimizi söylemek mümkün. Doğru perde seçimi, yaşam alanlarının hem daha ferah hem de şık bir ortama dönüşmesinde oldukça etkilidir. Hedefimiz, çalışmalarımızı sürdürülebilir kılmak ve dünyada ev tekstilinde ilk iki sıraya yerleşmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin ev tekstilinde ürün gamındaki çeşitlilik, tasarım gücü, kişiye özel butik üretim ve hızlı teslimat kabiliyetiyle öne çıktığını vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Koleksiyon üreten, tasarım ve üretimi aynı anda yapabilen tek ülke olarak gün geçtikçe artan yatırımlarımızla Ar-Ge, tasarım ve inovasyon odaklı büyümeyi hedefliyor, katma değerli ürünlerimizle ihracatımızı artırarak ülke ekonomisine katkı sağlamak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."

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