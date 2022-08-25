AA

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD)açıklamasına göre, ev ve mutfak eşyaları sektörünün yeni pazarlara açılma ve ihracatı artırma stratejisi doğrultusunda yurt dışında yaptığı hedef odaklı buluşmalar devam ediyor.

Sektörde faaliyet gösteren EVSİD üyesi 25 üretici firma Johannesburg’da hem Güney Afrika'dan hem de çevre ülkelerden gelen alıcılarla buluştu.

EVSİD yılın ilk 7 ayına ait ihracat rakamlarını da açıkladı. Temmuz ayı ihracatı, ham madde fiyatlarının düşüş trendine girmesi ve salgın sonrası tedarik zincirindeki normalleşmeye bağlı olarak zincir mağazaların stok seviyelerini eski seviyelerine düşürmelerine paralel, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,75 düşüş gösterdi.

Ocak-temmuz dönemi ihracatı ise geçen yıla göre yüzde 0.1 artışla ve 204.5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

'GÜNEY AFRİKA'YA İHRACATI ARTIRABİLİRİZ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen EVSİD Başkanı Talha Özger, Güney Afrika'daki etkinlik süresince 10 farklı ülkeden 52 alıcı ile bir araya geldiklerini belirtti.

Özger, özellikle salgınla birlikte Türk ürünlerinin Asya ülkelerine karşı rekabet avantajı kazandığını, buna karşın özellikle Sahra Altı Afrika ülkelerindeki payın hedeflenenin çok altında olduğunu belirterek, ikili iş görüşmeleriyle birlikte bölgedeki pazar paylarını daha da artırmayı hedeflediklerini aktardı.

Afrika kıtasının en büyük ikinci ihracat pazarımız olmasına karşın bu kıtaya yapılan ihracatın yüzde 70'inden fazlasının Mısır, Libya, Cezayir, Fas ve Tunus’tan oluşan kuzey Afrika ülkelerine gerçekleştiğine işaret eden Özger, şunları kaydetti:

"Güney Afrika'ya ihracatımızdaki artış son 4 yılda yüzde 72.4 ile genel ihracat artış oranımız olan yüzde 60'ın üzerinde. Ancak 583 milyon dolarlık ithalatı ile dünya ithalatından yüzde 0,4 pay alan bu ülkeye yaptığımız 21.8 milyon dolarlık ihracatı yeterli görmüyoruz. Güney Afrika'nın ev ve mutfak eşyaları ithalatındaki payı yüzde 3 seviyesinde. Türkiye bu payla ilk üçte yer alsa da Çin yüzde 65 ile pazarın çok büyük bir bölümüne hakim. Çin'in yaşadığı lojistik sıkıntılar ve bu bölgeye olan ilgimizin artması ile önümüzdeki dönemde görece avantajlı konuma gelip Güney Afrika pazarına ihracatımızı artırabiliriz."

'BİRİM FİYATI 4 DOLARA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ'

Sektörün 2021 yılında ihracat rakamlarını çift haneli artırsa da bu yıl artış hızının düşmeye başladığını belirten EVSİD Başkanı Özger, burada da hep söylenen katma değerli ihracatın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını ifade etti.

Özger, "Daha yenilikçi ve daha iyi tasarımlı ürünlere yönelmemiz gerekiyor. Sektörün en önemli hedefi ihracat artışının yanında birim ihracat fiyatının yukarıya çekilmesi. Şu anda kilogram başına 3.72 dolar olan ihracat birim fiyatını ham madde maliyetlerinin aşağı yönlü seyrine rağmen 4 dolar seviyelerine çıkarmayı hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.

EVSİD Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi ve Yurtdışı Projeler Komitesi Başkanı Beyhan Baycar ise salgın sonrası Fas, Polonya ve İstanbul Invitation Only projelerinin ardından Güney Afrika pazarında başarılı bir program gerçekleştirdiklerini, farklı ülkelerden alıcılarla toplamda 284 iş görüşmesi yapıldığını belirtti.

Eylül ayında farklı bir konsept ile 40 firmayı Latin Amerika pazarındaki alıcılarla buluşturmayı planladıklarını belirten Baycar, salgın öncesinde başlattıkları organizasyonu 2022 yılında daha büyüterek daha fazla üreticiyi Latin Amerika pazarına yönlendireceklerini ifade etti.