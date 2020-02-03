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Ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı - ADANA

Ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı - ADANA

Ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı - ADANA
AA

Ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı - ADANA

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Çıkan ev yangını- Yükselen alevler- Yanan yerlerden görüntü- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi

Adana'daki ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldıADANA (AA) - Adana'da iki katlı evin birinci katında çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde iki katlı evin birinci katından alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederken evde tek yaşayan Ali Rıza Özdemir'in kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıktığı belirlendi.Yangın nedeniyle oluşan yoğun dumandan etkilenen Özdemir, olay yerine sevk edilen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonucu iki katlı ev kullanılamaz hale gelirken evdeki çok sayıda güvercinin telef olduğu tespit edildi.İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.

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