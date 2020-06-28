Ev yangınında hasar meydana geldi - UŞAK

Alınan bilgiye göre, Elmalıdere Mahallesi'ndeki Cahit Güven'e ait müstakil evde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangını fark eden Güven'in ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Evin yan tarafındaki odunların bulunduğu otluk alana da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü,Yangında, evde hasar oluşurken, Güven'in ailesi de gözyaşı döktü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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