Evcil hayvanımızı kaybetmek neden aileden birini kaybetmek kadar acı veriyor?

İnsanlar için bağ kurmanın diğer temeli temas etmektir. Yani sevebildiğimiz hayvanlara daha fazla bağlanmamızın sebebi bu. Temas, aradaki bağları güçlendiriyor. Bu yüzden bir köpeği sevdiğimiz kadar balığı sevemiyoruz. Elbette, bu hayvan sevgisi için bir bahane değil.