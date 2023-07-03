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Evcil hayvanların akıllı mama kapları kişisel verilerinizi sızdırabilir!

Siber güvenlik açıklarına çok marjinal bir yöntem eklendi. Evcil hayvanları uzaktan gözetlemek için kullanılan akıllı mama kaplarının siber saldırılara karşı yeteri kadar iyi korunmadığı ortaya çıktı

Evcil hayvanların akıllı mama kapları kişisel verilerinizi sızdırabilir!
HABERTURK.COM

Siber saldırılar her alanda kişisel verilerimizi tehdit ediyor. Ancak neredeyse hiç beklemeyeceğimiz bir alandaki güvenlik açığı ile siber saldırganlar evimize kadar girebilir. Evcil hayvanlara mama veren ve mikrofonları, hoparlörleri ve kameraları sayesinde uzaktan izleme ve iletişim olanağı sunan akıllı mama kapları siber saldırganlar için evimize açılan bir kapı olabilir.

CİHAZ ÜZERİNDE TAM KONTROL SAĞLANABİLİYOR

Çevrimiçi mağazalarda bulunabilen birkaç popüler akıllı evcil hayvan mama kabını inceleme altına alan Kaspersky araştırmacıları, Kapların bazılarının kurbanları gizlice gözetlemeye, kamera ve mikrofon kayıtları da dahil olmak üzere verileri çalmaya, aynı ağdaki diğer cihazlara erişmeye ve cihaz üzerinde tam kontrol sahibi olmaya izin veren güvenlik açıklarına sahip olduğunu açıkladı.

Araştırma, cihazla gelen sabit giriş bilgilerinin kullanılması ve güvensiz ürün yazılımı güncelleme süreci de dahil olmak üzere evcil hayvan mama kaplarıyla ilgili birkaç önemli güvenlik sorununu ortaya çıkardı. Söz konusu güvenlik açıkları, uzaktaki bir saldırgan tarafından cihaz istismar edilirse gönderilen kodun yetkisiz olarak yürütülmesine, cihaz ayarlarının değiştirilmesine ve bulut sunucusuna gönderilen canlı video akışları da dahil olmak üzere hassas bilgilerin çalınmasına olanak sağlayabiliyor. Bu tür zafiyetler akıllı evcil hayvan mama kabını bir gözetleme aracına dönüştürerek kullanıcı gizliliğini ve güvenliğini tehlikeye atabiliyor.

DİĞER AĞ CİHAZLARINA ERİŞİM SAĞLAYABİLİR!

İncelenen akıllı mama kabı, sesli asistanlarla uyumlu olarak kullanıcıların sesli komutlarla kontrol etmesine olanak sunuyor. Bunun yanında kurulumunda kritik bir güvenlik açığı mevcut: MQTT aracısının kullanıcı adı ve şifresi çalıştırılabilir dosyaya sabit bir şekilde kodlanmış durumda ve bu bilgi aynı model tüm cihazlar için aynı şekilde tanımlanmış. Bu güvenlik açığı, mama kabının kontrolünü ele geçiren bir saldırganın diğer ağ cihazlarına takip eden saldırılar düzenlemek için bunu kullanabileceği anlamına geliyor. Bu da önemli bir risk oluşturuyor. Sistem bir kez ele geçirildiğinde saldırgan komutları kesip manipüle edebiliyor ve potansiyel olarak cihaz üzerinde tam kontrol sahibi olabiliyor. Dahası, cihazın beslenme programlarıyla oynamak evcil hayvanın sağlığını da tehlikeye atabiliyor.

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