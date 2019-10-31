İkramlar arasında en çok tercih edilen Acılı Ezme nasıl yapılır? Taze sıkılmış limonla nar ekşisiyle kebapların yanına vazgeçilmez arkadaşı. İştah açan bir tarifi sizlerle paylaşıyoruz.
Acılı ezme malzemeler;
- 3 adet büyük boy domates
- 3 adet yeşil sivri biber
- 3 diş sarımsak
- 6 adet taze soğan
- Yarım demet maydanoz
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 1 adet taze sıkılmış limon suyu
- 2 yemek kaşığı nar ekşisi
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı nane
- 2 çay kaşığı kırmızı biber
- 1 çay kaşığı tuz
Acılı ezme yapılışı;
- Ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkarmış olduğunuz sivri biberleri küçük parçalar halinde doğrayın.
- Bol suda yıkandıktan sonra ortadan ikiye kesip kabuklarını soyduğunuz domatesleri, küçük parçalar şeklinde doğrayın.
- Bol suda yıkadıktan sonra suyunuz süzdürdüğünüz maydanoz ve taze soğan incecik kıyın.
- Sarımsakları tuzla havanda dövelim.
- Biber salçasının küçük bir kapta taze sıkılmış limon suyu, nar ekşisiyle karıştırıp kıvamını açın.
- Tüm malzemeleri bir araya toplayıp biber salçalı karışım, nane, kırmızı biberle karıştırın.
- Hazırladığınız acılı ezmemizi soğuk olarak servis edebilirsiniz.
Acılı ezme püf noktaları;
- Domatesler mevsiminde büyük boy ve sulu olursa meze de o kadar lezzetli olacaktır.
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