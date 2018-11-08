Evde avokadolu poşe yumurta yapmanın püf noktaları

Sofralara yakışacak ve uzun uzadıya sohbetler eşliğinde arkadaşlarınıza sunabileceğiniz en pratik lezzetlerden biri avokadolu poşe yumurta. Deneyimli şef Sezgin Can, evinizde kolayca kendi başınıza da hazırlayacağınız avokadolu poşe yumurtanın tarifini sizlerle buluşturuyor.

Evde avokadolu poşe yumurta malzemeleri

1 dilim köy ekmeği

20 gram krem peynir

1 adet avokado

2 adet yumurta

10 gram frenk soğan

30 gram domates

1 çorba kaşığı sirke,

1 tutam tuz

Evde avokadolu poşe yumurta nasıl yapılır?

Öncelikle 1 adet ısıtılmış köy ekmeği üzerine krem peyniri sürülür. Sonrasında özellikle yumuşak olmasına dikkat ettiğimiz avokado köy ekmeğinin üzerine eklenir. Sirkeli su içerisinde kırarak pişirdiğimiz yumurtaları da hazırladığımız ekmeğin üstüne ekleriz. Süsleme için domatesler küp haline getirilir. Hazırladığımız domatesleri frenk soğanla ile birlikte serpiştirerek ekmeğimizin üzerine ekleyerek avokadolu poşe yumurtamız hazır hale gelir. Lezzet açısından sıcak servis yapmanız önerilir.

Evde avokadolu poşe yumurtanın püf noktaları

Avokadoyu alırken yumuşak ve olgun olmasına özellikle dikkat edin. Sert avokado henüz olgunlaşmamıştır. Avokado kıvamında yumuşaklığa gelince tüketilmelidir. Yumuşamış avokado oda sıcaklığında en fazla 2-3 gün dayanır. Çok yumuşamış avokadoları almayın, bu meyvenin fazla olgunlaştığını ve bozulduğunu gösterir. Avokado olgunlaşmaya ve çürümeye genelde tepe kısmında başlar, meyvenizin tepe kısmını da kontrol etmeyi unutmayın. Olgun avokadonun sapını çıkardığımızda, sapın altındaki kısım yeşil renkli olmalıdır. Avokadonuzun olgunlaştığını anlamanın en iyi yolu meyveyi avucunuzun içine alıp, parmak uçlarınızı bastırmadan meyveyi nazikçe sıkmaktır. Eğer meyve bu basınca cevap veriyorsa meyvemiz olgunlaşmıştır diyebiliriz. Eğer fazla yumuşamışsa avokadonuz da fazla olgunlaşmış olabilir.

Poşe yumurta için kullanılacak olan yumurtaların tazeliğine dikkat etmelisiniz. Yumurtayı elinize alıp içini salladığınızda içi sallanmıyorsa bu yumurtanızın taze olduğunun işaretidir.

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