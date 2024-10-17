BU AY 4,9 MİLYAR TL EVDE BAKIM YARDIMI YAPILDI

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 9.077 TL ödeme yapıldığını belirten Göktaş, şunları kaydetti:

“Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 4,9 milyar TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Halihazırda 544 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.”