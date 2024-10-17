Ekim ayı evde bakım maaş yattı mı? Evde bakım maaşı sorgulama ekranı
Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik verilen evde bakım maaşı sorgulamaları devam ediyor. Konu hakkında beklenen açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. İşte, evde bakım maaşı sorgulama ekranı...
Evde bakım maaşı sorgulamaları devam ediyor. Engelli bireylerin evde bakılmasına yönelik olarak verilen 'Evde Bakım Yardımı' Ekim ayı ödemeleri beklenirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konu hakkında açıklama yaptı. Peki, Ekim ayı evde bakım maaş yattı mı? İşte, evde bakım maaşı sorgulama ekranı...
EKİM AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Ekim ayı evde bakım maaşı hakkında beklenen açıklama geldi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, maaşın hesaplara yatırılmaya başlandığını aktardı.
BU AY 4,9 MİLYAR TL EVDE BAKIM YARDIMI YAPILDI
Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 9.077 TL ödeme yapıldığını belirten Göktaş, şunları kaydetti:
“Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 4,9 milyar TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Halihazırda 544 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.”
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI
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