Haberler Ekonomi Merak Edilenler EVDE BAKIM MAAŞI 15 EKİM| Ödeme alanlar dikkat: 15 Ekim evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı? - Merak Edilenler Haberleri

Evde bakım maaşı yattı mı? Ödeme alanlar dikkat: 15 Ekim evde bakım maaşı yatan iller listesi Evde bakım maaşı yatan iller 15 Ekim listesi belli oldu mu? Evde bakım maaşı alan hak sahipleri merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, evde bakım maaşı ekim ayı ödemeleri başladı mı? İşte merak edilen sorunun cevabı... Habertürk Giriş: 15.10.2023 - 16:43 Güncelleme: 15.10.2023 - 16:43 facebook

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Evde bakım maaşı yatan iller 15 Ekim listesi belli oldu mu? Ödeme alan hak sahipleri merak içerisinde bugün bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki evde bakım maaşı ödemeleri başladı mı? Merak edilen sorunun cevbaıyla ilgili detayları haberimizde derledik.

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15 EKİÖ EKİM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU? Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor. Ancak 15 Ekim Pazar gününe denk geldiği için ödemeler yarın başlayacak.