Evde bakım maaşları ne kadar oldu? İşte yatan iller listesi Temmuz evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi sorgulamaları başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen yardım ödemesinin ne kadar olduğu ve güncel maaşların yattığı illerin listesini sizler için haberimizde bir araya getirdik. İşte 11 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi... Habertürk Giriş: 11.07.2023 - 08:41 Güncelleme: 11.07.2023 - 08:41 facebook

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Evde bakım ödemeleri yeniden gündeme geldi. 2023 asgari ücret ve memur maaş zammının açıklanması sonrasında değişen evde bakım maaşının güncel tutarı merak ediliyor. Peki, yeni evde bakım maaşları ne kadar oldu? İşte güncel evde bakım maaşı yatan iller listesi ile konuyla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...

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EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU? TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak. 2023 Temmuz itibarı ile evde bakım maaşlarının 5 bin 97 lira olması bekleniyor