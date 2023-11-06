Evde bakım maaşı 2024'te en az kaç TL olacak? 4 aylık oran belli oldu!
Evde bakım maaşı alanlar merak içerisinde 2024 Ocak ayında ne kadar, yüzde kaç zam yapılacağını araştırıyor. 6 aylık enflasyon artış oranına göre Ocak ayında evde bakım maaşlarına zam yapılacak. 4 aylık enflasyon artış oranına göre 2024 yılında evde bakım maaşının en düşük ne kadar olacağı belli oldu. İşte 2024 yılında en düşük evde bakım maaşı zam oranı...
Evde bakım maaşına Ocak 2024'te gelecek zam 3 Kasım Cuma yani bugün açıklanan zam oranlarının ardından şekillenmeye başladı. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından evde bakım maaşı alanlar "2024 Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 2024 en düşük evde bakım maaşı
EVDE BAKIM 2024 NE KADAR OLACAK?
Evde bakım maaşı Temmuz ve Ocak aylarında 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda zamlanıyor. Son olarak Temmuz ayında yapılan 6 aylık enflasyon oranı doğrultuısunda evde bakım maaşları yüzde 17,55 oranında artarak 5 bin 98 liraya yükseldi.
Bir sonraki zam ise Ocak 2024'te son 6 ayın enflasyon farkına bağlı olarak zamlanacak. 3 Kasım Cuma günü açıklanan enflasyon oranlarıyla birlikte Ocak 2024 öncesi 6 aylık enflasyon artış oranının 4 aylık verisi belli oldu. 4 aylık enflasyon farkına göre Ocak 2024'te evde bakım maaşlarına en az yüzde 40.39 zamla 7 bin 157 lira olacak.
Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla 6 aylık artış oranı belli olacağı için net artış oranı da belli olmuş olacak. Buna göre Ocak 2024'te açıklanacak verilerle birlikte evde bakım maaşının 7 bin 157 lirayı aşmasına kesin gözüyle bakılıyor.