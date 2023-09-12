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        Haberler Gündem Evde bakım maaşı eylül ayı yatan iller listesi: 12 Eylül 2023 Evde bakım parası hesaplara yattı mı, ne zaman, hangi tarihte ödenecek?

        Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi

        Evde bakım maaşı sorgulamaları eylül ayına girilmesiyle hız kazandı. Her ay belirli tutarlarda ihtiyaç sahiplerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yardım ödemesinin ne kadar olduğu ve güncel maaşların yattığı illerin listesini haberimizde paylaştık. İşte eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 19:11 Güncelleme: 12.09.2023 - 19:11
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        Evde bakım maaşları yatan iller listesi araştırılıyor. Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi kişilere verilen destek ödemesininin yattığı illere ilişkin araştırmalar eylül ayı ortalarına yaklaşılmasıyla hız kazandı. Peki, evde bakım maaşları yatırıldı, ne zaman yatacak? İşte 12 Eylül 2023 evde bakım maaşı yatan iller tam liste...

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        12 EYLÜL 2023 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

        Eylül ayı evde bakım maaşları henüz hesaplara yatmadı. Ödemeler başladığında evde bakım maaşı yatan iller listesi haberimize eklenecektir.

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        EVDE BAKIM AYLIĞI HANGİ TARİHLERDE ÖDENİYOR?

        Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.

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        2023 EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

        Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

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        SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

        Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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