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Evde bakım maaşı Kasım ayı ödemeleri başladı mı? İşte merak edilen soruların cevabı Evde bakım maaşı Kasım ayı ödemeleri ne zaman başlayacak? Kasım ayının başlamasıyla birlikte ödeme alan hak sahipleri bu sorunun cevabını araştırıyor. Ödemeler illere göre birkaç gün sürüyor. Peki, evde bakım maaşı Kasım ayı ödemeleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilen sorunun cevabı... Habertürk Giriş: 01.11.2023 - 08:03 Güncelleme: 01.11.2023 - 08:03 facebook

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Kasım ayının gelmesiyle birlikte evde bakım maaşı alan hak sahipleri "Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki evde bakım maaşı ödemeleri başladı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu? İşte merak edilen soruların cevabı...

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EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK? Evde bakım maaşı Kasım ayı ödemeleri henüz başlamadı. Ödemeler her ayın 15'i ve takip eden günlerde yapılıyor. Ödemeler başladığında Kasım ayı yatan iller listesine haberimizde yer vereceğiz.