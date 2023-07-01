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Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Temmuz ayı evde bakım aylığı ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı zammı araştırmaları asgari ücrete yapılan zammın ardından gündeme geldi. Yaşlı, hasta, engelli, bakıma muhtaç vatandaşlara ödenen evde bakım maaşının ne kadar olacağı sorgulanıyor. İşte 2023 Temmuz ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi ve evde bakım aylığı zammı hakkında merak edilen detaylar...

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  • Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu, hangi gün maaş hesaplara yatacak?

    Evde bakım maaşı yatan iller Temmuz ayı için sorgulanmaya başlandı. Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından gözler pek çok kalemde etkili olacak olan memur zammına çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yaşlı, hasta, engelli, bakıma muhtaç vatandaşlara ödenen evde bakım maaşına zam gelip gelmediği merak konusu oldu. İşte 2023 Temmuz ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi...
  • Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu, hangi gün maaş hesaplara yatacak?

    YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLANDI!

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantı sonrası yaptığı açıklamada asgari ücret çalışmasının tamamlandığını belirtti.
  • Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu, hangi gün maaş hesaplara yatacak?

    NET ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan net asgari ücretin 11.402 liraya yükseldiğini açıkladı. Böylece asgari ücrete ara zam oranı yüzde 34 oldu.
  • Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu, hangi gün maaş hesaplara yatacak?

    BRÜT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

    Bakan Işıkhan net asgari ücretin 11 bin 402 liraya yükseldiğini açıkladı.

    Böylece asgari ücrete ara zam oranı yüzde 34 oldu. Brüt asgari ücret ise 13 bin 414 liraya yükseldi.
  • Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu, hangi gün maaş hesaplara yatacak?

    EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    Yeni asgari ücret zammı 11 bin 402 TL olarak açıklandı. Evde bakım maaşı ödemelerinin memur maaş zammına bağlı olarak artması bekleniyor. 
  • Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu, hangi gün maaş hesaplara yatacak?

    EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

    Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.
  • Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu, hangi gün maaş hesaplara yatacak?

    EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.
  • Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu, hangi gün maaş hesaplara yatacak?

    EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    Evde bakım maaşı, her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.
  • Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu, hangi gün maaş hesaplara yatacak?

    E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI 2023

    Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

    E-DEVLET EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİM TIKLAYINIZ.

    SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

    Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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