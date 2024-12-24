Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta veya engelli yakınlarına ödenen evde bakım maaşları 9 bin 77 lira olarak ödeniyor. Memur maaşına gelecek zam oranı, evde bakım maaşı gibi birçok kalemi de etkileyecek. Peki, "Evde bakım maaşı ne kadar olacak 2025? Evde bakım maaşı ne zaman açıklanacak?" İşte yeni evde bakım maaşının belli olacağı tarih...