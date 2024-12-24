Evde bakım maaşı ne kadar olacak 2025?
Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, her ayın 15'i ile 31'i arasında hak sahiplerinin hesabına yatırılmaktadır. Aralık ayı enflasyon oranlarının belli olmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı ile emekli, memur zammının yanında evde bakım maaşına ne kadar zam geleceği de netlik kazanmış olacak. Peki, "Evde bakım maaşı ne kadar olacak?" İşte 2025 evde bakım maaşına ilişkin tüm detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta veya engelli yakınlarına ödenen evde bakım maaşları 9 bin 77 lira olarak ödeniyor. Memur maaşına gelecek zam oranı, evde bakım maaşı gibi birçok kalemi de etkileyecek. Peki, "Evde bakım maaşı ne kadar olacak 2025? Evde bakım maaşı ne zaman açıklanacak?" İşte yeni evde bakım maaşının belli olacağı tarih...
2025 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Yeni evde bakım maaşı TÜİK tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netlik kazanmış olacak. 6 aylık enflasyon farkı ile emekli ve memur maaşlarında zam oranı belli olacak. Memur maaşına gelen zam doğrultusunda birçok kaleme de zam gelecek.
Evde bakım maaşı şuan 9 bin 77 lira olarak ödeniyor
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.
Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.