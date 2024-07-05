ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Evde bakım maaşı ise şuan 7608,77 lira olarak ödeniyor. Zamlı evde bakım maaşı açıklanan memur zammı sonrasında belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu yüzde 1,64, yıllık enflasyonu da yüzde 71,60 olarak açıkladı. Ocak – haziran dönemi enflasyonu yüzde 24,73 olarak gerçekleşti.

Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam yapılacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 19,31 oranında zamlanacak.

Evde bakım maaşı 2024 Temmuz zammıyla birlikte 9 bin 77 TL oldu.