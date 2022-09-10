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Evde bakım maaşı parası yatan iller sorgulama 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ve ayın kaçında yatacak?

Eylül ayının sonlarına doğru gelirken, evde bakım maaşı alanlar "evde bakım maaşı ne zaman yatacak, hangi illerde maaş yatırıldı, maaş sorgulama ekranı" gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte, evde bakım maaşlarına dair detaylar...

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  • Evde bakım maaşı parası yatan iller sorgulama 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ve ayın kaçında yatacak?

    Ağustos ayında yaşanan aksaklıktan sonra geç yatan evde bakım maaşlarının bu ay ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Şimdi, maaş alanlar "evde bakım maaşları ne zaman yatacak, hangi illerde maaş yattı, ayın kaçında maaşlar yatıyor?" diye araştırmalara başladı. İşte, evde bakım maaşları ve sorgulama ekranı...

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

    Evde bakım maaşı yatan iller henüz belli olmadı. Evde bakım yardımı maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15 ile 30'u arasında yapılıyor.
  • Evde bakım maaşı parası yatan iller sorgulama 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ve ayın kaçında yatacak?

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

    Evde bakım maaşı alanlar, maaş sorgulamasını SMS üzerinden yapabilir. Ziraat Bankası aracılığıyla maaş alanlar, BAKIYE yazıp 4747'ye mesaj göndererek, bakiye takibi yapabilir.

    Başka bir seçenek olarak da kişiler, e-devlet sistemi üzerinden de sorgulama yapabilir.

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI
  • Evde bakım maaşı parası yatan iller sorgulama 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ve ayın kaçında yatacak?

    EVDE BAKIM MAAŞI İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

    Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. Genel şartlar şu şekilde;

    1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

    2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

    3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

    Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve engelli birey de dâhil olmak üzere kişi sayısına bölünüyor. Bundan yola çıkarak, kişi başına düşen gelirin 3 bin 666 TL altında olması gerekiyor.
  • Evde bakım maaşı parası yatan iller sorgulama 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ve ayın kaçında yatacak?

    EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

    Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor. Başvurular, 30 gün içinde sonuçlandırılıyor.
  • Evde bakım maaşı parası yatan iller sorgulama 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ve ayın kaçında yatacak?

    EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

    1 Eylül ve 31 Aralık 2022 tarihleri arasında ödenecek evde bakım maaşı yardımları 3336 TL oldu. Eylül ayından yatacak evde bakım yardımları yeni zamlı bakım maaşları 3336 TL olarak yatacak. 

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