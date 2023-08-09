Evde bakım maaşı sorgulama SMS ve e-Devlet yöntemi: 9 Ağustos 2023 evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı sorgulama SMS ve e-Devlet yöntemi: 9 Ağustos 2023 evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

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Evde bakım parası yatan iller listesi yardımdan faydalananlar tarafından yakından takip ediliyor. Evde bakım maaşı bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayanlara destek amacıyla ödenmeye devam ediyor. Peki, 2023 Ağustos ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 9 Ağustos 2023 evde bakım maaşı ve ödeme tarihlerine ilişkin detaylar...