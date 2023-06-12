Evde bakım maaşı, her ay belirli günler arasında hesaplara yatırılıyor. Engelli, hasta ve yaşlı bakıma muhtaç vatandaşlar için ödenen evde bakım parasının ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. İşte, 12 Haziran 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ile ilgili detaylar haberimizin devamında...