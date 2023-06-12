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Evde bakım maaşı yatan iller: 12 Haziran 2023 Evde bakım parası yattı mı?

Evde bakım parası yatan iller güncel listesi araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşı her ay hesaplara yatırılıyor. İşte, 12 Haziran 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı...

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  • Evde bakım maaşı yatan iller: 12 Haziran 2023 Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatar?

    Evde bakım maaşı, her ay belirli günler arasında hesaplara yatırılıyor. Engelli, hasta ve yaşlı bakıma muhtaç vatandaşlar için ödenen evde bakım parasının ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. İşte, 12 Haziran 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ile ilgili detaylar haberimizin devamında...
  • Evde bakım maaşı yatan iller: 12 Haziran 2023 Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatar?

    12 HAZİRAN 2023 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 

    1- Zonguldak

    2- Balıkesir

    3- Ankara

    4- Samsun

    5- Adana

    6- Tokat

    7- Diyarbakır

    8- Isparta

    9- Kayseri

    10- Kırşehir

    11- Çanakkale

    12- Mersin

    13- İzmir

    14- İstanbul

    15- Aksaray

    16- Uşak

    17- Ağrı

    18- Kırklareli

    19- Eskişehir

    20- Antalya

    21- Kütahya

    22- Konya

    23- Mardin

    24- Şanlıurfa

    25- Bursa

    26- Amasya

    27- Denizli

    28- Kahramanmaraş

    29- Aydın

    30- Muğla

    31- Sakarya

    32- Edirne

    33- Yozğat

    34- Bitlis

    35- Osmaniye

    36- Tekirdağ

    37- Karabük

    38- Niğde

    39- Kocaeli

    40- Sivas

    41- Burdur

    42- Düzce

    43- Yalova

    44- Manisa

    45- Adıyaman

    46- Hatay

    47- Ordu

    48- Afyonkarahisar

    49- Çorum

    50- Gaziantep

    51- Kırıkkale

    52- Bilecik

    53- Erzincan

    54- Erzurum

    55- Kars

    56- Van

    57- Sinop

    58- Kilis

    59- Bolu
  • Evde bakım maaşı yatan iller: 12 Haziran 2023 Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatar?

    EVDE BAKIM AYLIĞI HANGİ TARİHLERDE ÖDENİYOR?

    Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.
  • Evde bakım maaşı yatan iller: 12 Haziran 2023 Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatar?

    2023 EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

    Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Evde bakım maaşı yatan iller: 12 Haziran 2023 Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatar?

    SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

    Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
  • Evde bakım maaşı yatan iller: 12 Haziran 2023 Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatar?

    EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

    Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.
  • Evde bakım maaşı yatan iller: 12 Haziran 2023 Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatar?

    EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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