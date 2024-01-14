Haberler Ekonomi Merak Edilenler Evde bakım maaşı yatan iller 14 - 15 Ocak listesi belli oldu mu? Zamlı evde bakım maaşları ne kadar, kaç TL? - Merak Edilenler Haberleri

Evde bakım maaşı yatan iller 14 - 15 Ocak listesi belli oldu mu? Evde bakım maaşı yatan iller 14 15 Ocak listesi ödeme alan hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Özellikle Ocak ayının ortasına gelinmesi ve evde bakım maaşlarına zam yapılması sonrası ilk ödemenin ne zaman yapılacağı ödeme alan hak sahiplerinin gündemini oluşturuyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller listesi ne zaman açıklanacak? Zamlı evde bakım maaşı ne kadar kaç TL oldu? İşte merak edilen sorunun cevabı... Habertürk Giriş: 14.01.2024 - 13:37 Güncelleme: 14.01.2024 - 13:37 facebook

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Evde bakım maaşı yatan iller 14 - 15 Ocak listesi belli oldu mu? Evde bakım maaşlarına zam gelmesinin ardından ödeme alan hak sahipleri heyecan içerisinde ilk ödemelerin ne zaman yapılacağını sorguluyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı ? Merak edenler için 15 Ocak evde bakım maaşı yatan iller listesi ile ilgili detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

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2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL? Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım mmaşı ödemeleri memur zammı oranında artışyaşandı. Memur maaşlarına gelen yüzde 49,25 oranındaki zamevde bakım maaşı ödemelerine de yansıdı. Ocak memur zammı ile Ocak ile Haziran ayları arasında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 5 bin 98 TL'den 7 bin 609 TL'ye yükseldi.