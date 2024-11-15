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        Haberler Bilgi Yaşam EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, HANGİ İLLERE YATIRILDI? E devlet ile 15 Kasım 2024 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

        Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? E devlet ile 15 Kasım 2024 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Evde bakım maaşı yatırılıyor: Hak sahibi başına aylık ödemenin yapıldığı evde bakım maaşı hangi iller için yatırıldığı sorgulanıyor. İllere göre ödeme tarihleri değişen evde bakım maaşları her ayın 15 ila 31'i arasında hesaplara geçiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından evde bakım maaşı ödemelerin hesaplara yatırıldığı duyuruluyor. Peki 2024 Kasım ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illere yatırıldı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 09:50 Güncelleme: 15.11.2024 - 10:56
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        Evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması başladı. Her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılan evde bakım maaşı için nisan ayı ödemelerinin yapılacağı tarih sorgulanıyor. Bugün ayın 15’i olduğu için ''15 Kasım Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?'' sorusuna yanıt aranıyor. Evde bakım ödemesi e devlet ve sms üzerinden sorgulanabilir. İşte, 15 Kasım 2024 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

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        EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

        Evde bakım maaşı ödemeleri 15 Kasım yani bugün itibarıyla başladı. Ödeme alan hak sahipleri e-Devlet sorgulama ekranı üzerinden hesaplarına maaşların yatıp yatmadığını sorgulayabilecekler.

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        E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

        e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

        Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        EVDE BAKIM MAAŞLARI SMS YOLUYLA SORGULANABİLİYOR

        Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yoluyla da gerçekleştirilebiliyor.

        Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamalarını gerçekleştirebilir.

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        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        Gelir kriterlerinin uygun olması,

        Bakıma muhtaçlık kriteri,

        Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

        Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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        EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

        Evde bakım yardımı maaşı 7 bin 608 liradan 9 bin 77 liraya yükseldi.

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