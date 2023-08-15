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Evde bakım maaşı yatan iller, hak sahipleri tarafından sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 12 ay boyunca düzenli ödenen evde bakım maaşı Temmuz zammı ile 5 bin 98 liraya yükseldi. Maaşların zamlı olarak ödeneceğini hesaplara yatırılacağını açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Bu kapsamda Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanan 568 bin tam bağımlı vatandaşın evinde bakım veren yakınlarına bu ay toplam 2.8 milyar TL Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık” ifadelerini kullandı. İşte 15 Ağustos 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı...