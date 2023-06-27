Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödenen evde bakım maaşının Kurban Bayramı'ndan önce ödenip ödenmeyeceği merak konusu oldu. Hasta, engelli ve yaşlı vatandaşlara her ay ödenen evde bakım maaşı sorgulaması SMS yolu ile ve e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Evde bakıma muhtaç olanların gözü "Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak ve bayramdan önce ödenir mi?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi...