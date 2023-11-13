Haberler Gündem Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 13 Kasım 2023 Evde bakım parası hesaplara yattı mı, ne zaman ödenecek?

Kasım ayı evde bakım maaşları yatırıldı mı? İşte güncel liste! Evde bakım maaşı sorgulamaları kasım ayına girilmesiyle hız kazandı. Her ay belirli tutarlarda ihtiyaç sahiplerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yardım ödemesinin ne kadar olduğu ve güncel maaşların yattığı illerin listesini haberimizde derledik. İşte 2023 kasım ayı evde bakım maaşı yatan iller tam liste... Habertürk Giriş: 13.11.2023 - 09:58 Güncelleme: 13.11.2023 - 09:58 facebook

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Evde bakım maaşları yatan iller listesi sorgulanıyor. Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi kişilere verilen destek ödemesininin yattığı illere ilişkin araştırmalar kasım ayı ortalarına yaklaşılmasıyla hız kazandı. Peki, evde bakım maaşları yatırıldı, ne zaman yatacak? İşte 13 Kasım 2023 evde bakım maaşı yatan iller...

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13 KASIM 2023 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ Evde bakım maaşı 81 ilde yatırılmaya başlandı. Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.