Kasım ayının gelmesiyle birlikte, evde bakım maaşlarının hesaplara yatırılacağı tarihler büyük bir merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her ay ihtiyaç sahiplerine düzenli olarak yaptığı bu destek ödemelerini belirli bir takvime göre gerçekleştiriyor. Kasım 2024 için yapılan evde bakım maaşı ödemelerinin tutarı ve hangi illerde ödemelerin gerçekleştiği konusunda birçok vatandaş sorgulama yapmaya başladı. Evde bakım maaşlarını bekleyenlerin merakla araştırdığı bu konuya dair, 2024 Kasım ayında ödeme yapılan illerin güncel listesini ve ödeme detaylarını sizlere aktardık. İşte, Kasım 2024 evde bakım maaşı yatırılan iller ve sorgulama ekranına dair tüm bilgiler…