Evde bakım maaşı ödenmeye başladı mı? Sorusu evde bakım maaşı alan işçiler ve aileler tarafından soruluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşı başvuruları nasıl yapılır? Peki, yapılan zam ile evde bakım maaşı ne kadar oldu? Maaş alanlar sorgulama işlemi nasıl yapılıyor? İşte, evde bakım maaşına dair detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2020

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER 21 ŞUBAT

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 21 Şubat 2020 tarihi itibariyle 35 ilde evde bakım paraları yatırıldı. Ödemelerin önümüzdeki günlerde diğer illerde de yapılması bekleniyor.

1- Tokat 2- Aksaray 3- Amasya 4- Edirne 5- Hatay 6- Samsun 7- Antalya 8- Afyonkarahisar 9- Sakarya 10- Karabük 11- Malatya 12- Bolu 13- Ordu 14- Zonguldak 15- Denizli 16- İstanbul 17- Muğla 18- Manisa 19- Şanlıurfa 20- Konya 21- Ankara 22- Kırıkkale 23- Mersin 24- Bilecik 25- İzmir 26- Aydın 27- Balıkesir 28- Uşak 29- Adana 30- Bursa 31-Diyarbakır 32- Osmaniye 33- Bayburt 34- Kayseri 35- Adıyaman



Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.

EVDE BAKIM MAAŞI 2020 YILINDA NE KADAR OLDU?

2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.