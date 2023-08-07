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Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi araştırılıyor. Engelli, hasta ve yaşlıların bakımını üstlenenler evde bakım maaşının ne zaman yatırılacağı merak ediyor. Gözler "Evde bakım aylıkları ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek?" sorusuna çevrilmiş durumda. İşte, 7 Ağustos 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı ile ilgili detaylar...