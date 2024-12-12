Aralık ayının gelişiyle birlikte evde bakım maaşı ödeme takvimi hak sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemesi yapılan evde bakım aylığı SMS ve e devlet ekranı üzerinden sorgulanıyor. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman, hangi tarihte yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım aylıkları her ayın 15'inden itibaren hesaplara geçiyor. Evde bakım maaşlarının durumu ise https://www.turkiye.gov.tr/ashb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu adresinden sorgulanabiliyor. Evde bakım maaşının 15 Aralık tarihinde itibaren hesaplara yatması bekleniyor.