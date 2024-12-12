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        Haberler Bilgi Ekonomi Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı: 2024 Aralık Evde bakım maaşı ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatacak?

        Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı: Aralık ayı Evde bakım maaşı ne zaman, hangi tarihte yatacak?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan evde bakım maaşlarının Aralık ayında yatacağı tarih merak ediliyor. İllere göre ödeme tarihleri değişen evde bakım maaşları her ayın belli tarihlerinde yatıyor. Peki Evde bakım maaşı ne zaman, hangi tarihte yatacak? İşte Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 10:12 Güncelleme: 14.12.2024 - 00:19
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        Aralık ayının gelişiyle birlikte evde bakım maaşı ödeme takvimi hak sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemesi yapılan evde bakım aylığı SMS ve e devlet ekranı üzerinden sorgulanıyor. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman, hangi tarihte yatacak?

        EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

        Evde bakım aylıkları her ayın 15'inden itibaren hesaplara geçiyor. Evde bakım maaşlarının durumu ise https://www.turkiye.gov.tr/ashb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu adresinden sorgulanabiliyor. Evde bakım maaşının 15 Aralık tarihinde itibaren hesaplara yatması bekleniyor.

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        SON ZAM İLE EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLMUŞTU?

        Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bazı maaş ve ücretlerde değişiklik yaşandı. Evde bakım yardımı da bu değişikliklerden etkilendi. Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 zam yapıldı. Memur maaşlarına gelen zamla birlikte evde bakım yardımına da memur maaş zammı oranında artış yapıldı. Mevcut durumda evde bakım yardımı aylığı 7 bin 608 liradan 9 bin 77 liraya yükseldi.

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        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

        Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

        e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

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        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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