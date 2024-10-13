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        Haberler Bilgi Yaşam Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı 2024: Ekim Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

        Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı 2024: Ekim Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca evde bakım maaşı yatırılmaya devam ediyor. Her ay belirli miktarlarda ihtiyaç sahiplerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yardım ödemesinin ne kadar olduğu ve güncel maaşların yattığı illerin listesi güncel olarak duyuruluyor. Peki Ekim ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2024 - 11:50 Güncelleme: 13.10.2024 - 11:50
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        Evde bakım maaşı yatan iller ay ortasına doğru sıklıkla araştırılıyor. Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi kişilere verilen destek ödemesinin yattığı illere ilişkin sorgulamalar ekim ayına girilmesiyle hız kazandı. Peki, ekim ayı evde bakım maaşları yatırıldı ve ne zaman hesaplara yatacak? İşte Ekim 2024 evde bakım maaşı yatan iller tam liste...

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        EVDE BAKIM MAAŞI EKİM AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Evde bakım aylıkları her ayın 15'inden itibaren hesaplara geçiyor. Evde bakım maaşlarının durumu ise https://www.turkiye.gov.tr/ashb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu adresinden sorgulanabiliyor.

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        SON ZAM İLE EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bazı maaş ve ücretlerde değişiklik yaşandı. Evde bakım yardımı da bu değişikliklerden etkilendi. Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 zam yapıldı.

        Memur maaşlarına gelen zamla birlikte evde bakım yardımına da memur maaş zammı oranında artış yapıldı. Mevcut durumda evde bakım yardımı aylığı 7 bin 608 liradan 9 bin 77 liraya yükseldi.

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        E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

        e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

        Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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