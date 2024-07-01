Evde bakım maaşı yatan iller: 1 Temmuz Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı
Temmuz ayı Evde bakım maaşı yatan iller listesi merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım maaşı ödemeleri Temmuz ayı itibariyle güncellenecek. Evinde yaşlı ve engelli bireylere bakan kimselere ödenen evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? İşte, 1 Temmuz Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı
Evde bakım maaşı yatan iller Temmuz ayı itibariyle sorgulanıyor. TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon oranı ile emekli, memur ve evde bakım maaşları değişecek. Mevcut durumda evde bakım yardımı aylığı 7608,77 lira olarak ödeniyor. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? İşte, 1 Temmuz Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve tüm detaylar
TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATAR?
Evde bakım aylıkları her ayın 15'inden itibaren hesaplara geçiyor. Evde bakım maaşlarının durumu ise https://www.turkiye.gov.tr/ashb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu adresinden sogulanabiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte evde bakım yardımına da memur maaş zammı oranında artış yapılacak. Mevcut durumda evde bakım yardımı aylığı 7608,77 lira olarak ödeniyor.
Memur maaşına yüzde 20 oranında zam geldiği varsayıldığında Evde bakım yardımının 9130 lira olarak belirlenmesi beklentiler dahilinde bulunuyor.
EVDE BAKIM MAAŞINDAN KİMLER FAYDALANIR?
Engelli bireylerin evde bakım yardımından yararlanabilmesi için iki şart bulunmaktadır.
Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının asgari ücretin aylık net tutarının 2/3’ ünden daha az olduğunun tespit edilmesi,
18 yaşından büyükler için düzenlenen engelli sağlık kurulu raporunda “ağır engelli” veya “tam bağımlı”, 18 yaşından küçükler için düzenlenen engelli sağlık kurulu raporunda ise “ağır engelli” veya “Çok ileri düzeyde özel gereksinimi vardır”, “Belirgin özel gereksinimi vardır” ve “Özel koşul gereksinimi var” ifadelerinden birinin yer alması gerekmektedir.
Yukarıdaki şartları taşıyanlar hakkında, bakım hizmetleri değerlendirme heyetince yapılan değerlendirme sonucunda engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma ihtiyacı olduğunun tespit edilmesi halinde engelli birey evde bakım yardımından yararlanmaya başlamaktadır