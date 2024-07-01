Evde bakım maaşı yatan iller Temmuz ayı itibariyle sorgulanıyor. TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon oranı ile emekli, memur ve evde bakım maaşları değişecek. Mevcut durumda evde bakım yardımı aylığı 7608,77 lira olarak ödeniyor. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? İşte, 1 Temmuz Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve tüm detaylar