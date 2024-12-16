Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 16 Aralık Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı
Evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşı il il yatırılıyor. Evinde yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç kimselere bakan vatandaşlar aralık ayı evde bakım parasının yatıp yatmadığını e devlet ve sms üzerinden öğrenebiliyor. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 16 Aralık Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı
Yeni ayın gelişiyle birlikte evde bakım parası aralık ayı ödemeleri için de sorgulamalar başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen devlet desteği evde bakıma ihtiyaç duyan engelli, yaşlı ve hasta hak sahibi bireyler için her ay hesaplara yatırılmaya devam ediyor. Evde bakım maaşı yatan iller gündemdeki yerini aldı. Peki, 16 Aralık evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, e devlet sorgulama ekranı…
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
Evde bakım yardımı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor. Evde bakım maaşı ödemelerinin 16 Aralık Pazartesi itibarıyla başlaması bekleniyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla ödenen Evde Bakım Yardımı için son gelişmeleri paylaşıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.
Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.