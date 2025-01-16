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        Haberler Bilgi Ekonomi Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 16 Ocak evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı

        Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 16 Ocak evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı

        Evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım parası her ayın 15'i ile 31'i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 16 Ocak evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 10:35 Güncelleme: 16.01.2025 - 10:35
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        16 Ocak 2025 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay hasta, yaşlı, engelli bireyler ve onları bakmakla yükümlü olan vasilerine verilen evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak merak ediliyor. Ocak zammı sonrası güncel evde bakım parası ne kadar oldu sorusu yanıt arıyor. Her ay il il hesaplara geçen evde bakım aylığı e-Devlet ve sms aracılığıyla sorgulanıyor. İşte, evde bakım maaşı sorgulama ekranı…

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        OCAK AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

        Evde bakım parası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

        Buna göre Ocak ayı ödemelerinin de 15 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

        ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Memur maaşlarına gelen zamla birlikte evde bakım maaşına yüzde 11.54 oranında zam yapıldı.

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        Böylece zamla birlikte evde bakım maaşı 10.124,49 TL oldu.

        EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA

        Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.

        Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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