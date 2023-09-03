Evde bakım maaşı ZAMLANDI! 2023 Eylül evde bakım maaşı ödemeleri ne zaman başlayacak? Evde bakım maaşları ne kadar, kaç TL? - Merak Edilenler Haberleri

Evde bakım maaşı ZAMLANDI! 2023 Eylül evde bakım maaşı ödemeleri ne zaman başlayacak? Evde bakım maaşları ne kadar, kaç TL? - Merak Edilenler Haberleri

Evde bakım maaşı ödeme tarihleri eylül ayının gelmesiyle birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Öte yandan yılbaşında gelen zamla birlikte evde bakım maaşlarında artışa gidildi. Peki, evde bakım maaşları ne kadar, kaç TL? İşte Eylül ayı evde bakım maaşları ödeme tarihi ve "Evde bakım maaşı ne kadar?" sorusunun cevabı...

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EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Temmuz ayı evde bakım maaşları henüz hesaplara yatmadı. Ödemeler başladığında evde bakım maaşı yatan iller listesi haberimize eklenecektir. Hemen belirtelim ki evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.

Dolayısıyla Eylül ayı evde bakım maaşları 15 Eylül tarihi itibaıyla ödenmeye başlayacak. Bu nedenle bir aksaklık yaşanmazsa ödemeler yarından itibaren başlayacak.