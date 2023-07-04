NET VE BRÜT ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLANDI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan net asgari ücretin 11.402 liraya yükseldiğini açıkladı. Böylece asgari ücrete ara zam oranı yüzde 34 oldu.

Bakan Işıkhan net asgari ücretin 11 bin 402 liraya yükseldiğini açıkladı.

Böylece asgari ücrete ara zam oranı yüzde 34 oldu. Brüt asgari ücret ise 13 bin 414 liraya yükseldi.