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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
Evde bakım maaşı yatan iller 17 Ekim listesi:
1- Tokat 2- Ordu 3- Çanakkale 4- Van 5- Yalova 6- İstanbul 7- Tekirdag 8- Zonguldak 9- Ankara 10- Sivas 11- Edirne 12- Bilecik 13- Denizli 14- Şanlıurfa 15- Manisa 16- Niğde 17- Amasya 18- Bitlis 19- Nevşehir 20- Şırnak 21- Rize 22- Afyonkarahisar 23- Sakarya 24- Gaziantep 25- Bursa 26- Diyarbakır 27- Malatya 28- Kahramanmaraş 29- Kocaeli 30- Karaman 31- Aksaray 32- Uşak 33- Konya 34- Kırıkkale 35- Hatay 36- İzmir 37- Bolu 38- Aydın 39- Osmaniye
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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