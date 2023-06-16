EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2023 zamları ile birlikte evde bakım maaşları 4 bin 336 TL olarak güncellenmişti.

EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?



Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.