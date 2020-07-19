Evde çıkan yangın söndürüldü - MERSİN

Pınarbaşı Mahallesi Güllük Sokak’ta bulunan 76 yaşındaki Mehmet Çolak'a ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevleri fark eden Çolak, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol alındı.Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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