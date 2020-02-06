DHA

Olay, Antakya ilçesi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. 3 katlı apartmanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye, dairede tek başına olan Hira Sayman ve ağabeyi Erdem Sayman'ı yaralı olarak kurtardı. Sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürülen kardeşlerden Hira, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Erdem, ise Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Çocuklarının alevler arasında kaldığı gören anne ise sinir krizi geçirdi.