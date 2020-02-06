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Evde çıkan yangında 4 yaşındaki Hira öldü, ağabeyi yaralandı

Hatay'da, 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangında, evde yalnız olan kardeşlerden 4 yaşındaki Hira Sayman öldü, ağabeyi 6 yaşındaki Erdem Sayman ağır yaralandı.

yangın
DHA

Olay, Antakya ilçesi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. 3 katlı apartmanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye, dairede tek başına olan Hira Sayman ve ağabeyi Erdem Sayman'ı yaralı olarak kurtardı. Sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürülen kardeşlerden Hira, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Erdem, ise Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Çocuklarının alevler arasında kaldığı gören anne ise sinir krizi geçirdi.

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