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        Artvin'de hasta, yaşlı ve engellilere evde çipli kimlik kartı hizmeti

        Artvin'de, nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engellilere evde çipli kimlik kartı hizmeti sunuluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 13:26 Güncelleme: 20.08.2024 - 13:27
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        Evde çipli kimlik kartı hizmeti
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        Artvin'de, çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler, "gezici kayıt terminali" ve "Adreste Nüfus Hizmeti" uygulamasıyla başvurularını evden yapabiliyor.

        Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, hasta, engelli ve yaşlı vatandaşların yakınlarının nüfus müdürlüklerine başvuru yapması halinde, ekiplerin evlerine kadar giderek kimlik kartı değiştirme başvurularını aldığı vurgulandı

        Valilik açıklamasında, "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmayı ve yaşam kalitelerini artırmayı hedeflediğimiz bu hizmet ile birlikte özellikle hareket zorluğu çeken vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. Her zaman yanınızdayız" ifadelerine yer verildi.

        İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce başlatılan "gezici kayıt terminali" ve "Adreste Nüfus Hizmeti" uygulamasıyla sağlık sorunları olan vatandaşların ayağına giden memurlar, biyometrik veriden parmak izine, fotoğraf çekiminden imzalanan evraka kadar tüm işlemleri evlerde tamamlıyor.

        Başvurusu alınan yeni kimlik kartları, basımın ardından vatandaşların evine gönderiliyor.

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        #çipli kimlik kartı
        #ARTVİN
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