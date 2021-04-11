Evde eğitim için anne ve babalara 4 ipucu

Anne ve babaların iş, evin sorumlulukları, aile ekonomisi derken pandemi yüzünden bir rolleri daha oldu, öğretmenlik.

Peki bunu nasıl yapabiliriz? Evde eğitim konusunda çok sayıda yardımcı bilgi var. İşte, nereden başlayabiliriz sorusuna cevap olabilecek 4 ipucu.

1- Çocuğunuz size öğretsin

Küçükken öğrendiğimiz dersleri hatırlayabilmek oldukça zor. Ancak çocuklarımız bize öğretebilirler ve bunu yaparken de konuları daha iyi öğrenebilirler. Bu teknik yeni model öğretim yöntemlerinden biri olarak görülüyor. Karşısına oturup konuyu sessizce dinlediğinizde, çocuk da anlattığı konuya odaklanıyor. Evin salonu olan yer bir anda okul olarak algılanıyor ve öğrenme kolaylaşıyor. Ayrıca bir konuyu anlatmak, onu öğrenmenin en kolay yoludur.

2- Dışarıyı içeriye taşıyın

Çocukların evden dışarıya çıkamadıkları bu süreçte hayvanat bahçelerini, müzeleri, akvaryumları ve hatta büyük ulusal parkları gezebilmeleri mümkün. Dijital olarak 360 derece izlenme imkanı sunan bu mekanları evinizin içine taşıyabilirsiniz.

Sadece yaşadığımız şehirle kısıtlı kalmak zorunda değiliz, dünyanın dört bir yanı artık ekranlardan gezilebilir hale geldi. Duvarların ardında sınırları kaldırılmış bir dünya var ve çocuklarımızı akvaryuma götüremiyorsak akvaryumu çocuklarımıza getirebiliriz.

3- Mümkün olduğunca yaratıcılık

Kitaplar ve ders konuları önemli, beceriler ve sorun çözmek de en az onlar kadar gerekli. Çocuklarımıza el becerileri kazandırabilecek aktiviteler gösterebiliriz. Boş şişelerden, yumurta kutularından, atık olabilecek türlü malzemelerden tamamen bedavaya oyunlar ve oyuncaklar yapabiliriz. Ayrıca çevre bilincini, atık kontrolünü ve geri dönüşümü de öğrenmelerinin en eğlenceli yolu olacaktır.

4- Çevrimiçi eğitmenlere yer açın

İnternet dünyasında eğitim amaçlı sayısız seçenek var. Konuları anlatan Youtube videolarından çözümlü cevaplarıyla konu işleyen aplikasyonlara kadar. Matematik, fen, coğrafya gibi bilgi gerektiren konuları, çocukların yaş gruplarına ve ilgi alanlarına göre işleyen çok sayıda çevrimiçi eğitim var. Bilgisayarı ve cep telefonunu öğretici yayınlara ve oyunlara açarak çocuklarımızın sınırlarını kaldırabiliriz. Bu eğitimlerin büyük bölümü ücretsiz ve evi okula çevirmek konusunda önemli rol oynuyorlar.