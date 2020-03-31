"Evde kal" çağrısı yanıt buldu - ARDAHAN

AA

Çağrılarla, kentin en işlek caddesi Kongre başta olmak üzere Milli Egemenlik Parkı ile 75. Yıl Şehir Stadyumu meydanları sessizliğe büründü.Zorunlu olmayanların dışında kimse cadde ve sokaklarda görülmediği gözlendi.Valilik önündeki bankalara ait ATM'lerin önünde kimse görülmedi. Araç sesleri, yerini kuş seslerine bıraktı.Vali Mustafa Masatlı'nın talimatıyla yoğunlaşan çağrılar, polis araçlarının yanı sıra, Ardahan Belediyesi ve Merkez Camisi'nden de yapıldı.