Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısında bulunmuştu. Takipçilerine "Evde kalın, hayatı kurtarın" diye seslenen Cristiano Ronaldo, kendi söylediğini yapmadı. Karantina süresi boyunca ülkesi Portekiz'deki Madeira adasında bulunan Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez, bebekleri ile dışarıda yürüyüş yaparken görüntülendi. Yıldız futbolcunun bu tavrı eleştirildi. "Ronaldo'nun söyledikleri ile yaptıkları maalesef uyuşmuyor" yorumları beraberinde geldi.