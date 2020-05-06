"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuldu

AA

Bayburt'ta, kentin ana caddelerinden Cumhuriyet Caddesi'nde insan ve araç yoğunluğunun olduğu gözlemlendi. Kentin diğer işlek noktaları tarihi Saat Kulesi ve çevresi ile Atatürk Meydanı'nda da sessizlik hakim oldu. Güvenlik güçleri de, vatandaşların evlerinde kalmaları yönünde anonslarını sürdürdü.