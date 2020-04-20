"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

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Kentin simgelerinden tarihi Fevziye ve Yenicuma Camisi parkları ile Kent Meydanı'nda sakinlik yaşansa da bankadaki işlemleri ve market alışverişi için evlerinden çıkanlar Yürüyüş Yolu ve civarında kısmi yoğunluk oluşturdu.Sokağa çıkanların büyük kısmının maske taktığı gözlendi.Öte yandan, D-100 kara yolu ile şehrin ana arterlerinde seyreden özel araç sayısında geçen haftaya göre artış olduğu dikkati çekti.