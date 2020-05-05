"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

AA

Sakarya'nın normal zamanda en işlek yerlerinden Uzun Çarşı, Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Gar meydanlarında yayaların seyrek olduğu görülürken araç trafiğinde ise kısmen yoğunluk yaşandı.Tedbirler kapsamında şeritlerin çekildiği park ve bahçelerdeki dinlenme alanlarında 2 gündür devam eden yağışlı havanın da etkisiyle sessizlik hakim oldu.Zonguldak'ta vatandaşların normal zamanda yoğunluk oluşturduğu Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim olurken, şehrin en işlek yerlerinden Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile sahil ve parklarının da boş kaldığı görüldü.Özellikle banka önlerinde oluşan kısmi yoğunluk nedeniyle polis ve zabıta ekipleri, vatandaşları "sosyal mesafe" kuralına uymaları için uyardı.Balıkesir'de ise Milli Kuvvetler Caddesi ve Anafartalar Caddesi sabah saatlerinde araç trafiğine açılırken, kentte insan kalabalığının en fazla yaşandığı noktalardan olan Ali Hikmetpaşa, 15 Temmuz Demokrasi , Milli Kuvvetler Caddesi ve Çankaya Sokak sakinliğini koruyor.