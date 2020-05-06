"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

AA

Sokağa çıkanların büyük kısmının maske taktığı kentin sahil ve parklarında da sessizlik hakim oldu. Ekipler, banka önlerinde oluşan kısmi yoğunluk nedeniyle vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.- DüzceDüzce'de Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı ile kentin normal zamanda yaya trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul, Spor ve Gaziantep caddelerinin şerit ve bariyerlerle kapatılmasıyla meydan ve caddelerde sakinlik yaşanıyor.Bu caddelerdeki bankalarda işlemlerini halletmek isteyen vatandaşların, polis ekiplerince ateşi ölçülüyor. Denetimlerin yapıldığı yerlerde Türk Kızılay ekipleri, maske dağıtıyor.Kent merkezinde her gün drone ile denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu bölgeleri belirleyerek, ekiplerin müdahalesini sağlıyor.- BalıkesirAli Hikmet Paşa Meydanı, Milli Kuvvetler, Anafartalar ve Kızılay Caddesi gibi salgın öncesi hareketli olan bölgelerde sessizlik hakim.- BoluBolu kent merkezinde vatandaşların büyük kısmının "Evde kal Türkiye" çağrısına uyduğu görüldü.Kentin en işlek caddesi İzzet Baysal ile vatandaşların yoğun kullandığı Atatürk Orman Parkı ve Karaçayır Parkı'nda sakinlik hakim.Polis, bekçi ve zabıta ekiplerince cadde ve sokaklarda evde kalın çağrıları yapılırken, maske ile sosyal mesafe konusunda da gerekli özenin gösterilmesi isteniyor.Ankara ile İstanbul'u birbirine bağlayan ve kent merkezinden geçen D-100 kara yolunda da araç yoğunluğunun azaldığı gözlendi.- EskişehirEskişehir'de normalde yoğun olan İsmet İnönü, İki Eylül ve Hamamyolu Caddeleri, Vilayet Meydanı ve Fabrikalar Sokak ile Porsuk Çayı çevresinde vatandaşların büyük oranda evden çıkmaması nedeniyle sakinlik yaşanıyor.