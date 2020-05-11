"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

AA

"Eskişehir"Eskişehir'de normalde yoğun olan İsmet İnönü ve İki Eylül caddeleri, Fabrikalar Sokak ile Porsuk Çayı çevresinde vatandaşların büyük oranda evlerinden çıkmaması nedeniyle sakinlik dikkati çekiyor."Bolu"Bolu genelinde "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.Kentin normal zamanda en işlek caddesi olan ve bankarın da yer aldığı İzzet Baysal Caddesi'nde vatandaşların yapılan çağrılara uyduğu görülmekte. Bankaların önünde zaman zaman yoğunluk yaşansa da vatandaşların maske taktığı ve sosyal mesafe kurallarına uyduğu gözlenmekte.Caddede polis ve bekçiler tarafından vatandaşlar maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılmakta. Uymayanlara ise idari yaptırımlar uygulanmakta.