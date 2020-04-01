"Evde kal" çağrısına havadan pankartlı destek

AA

Özkaya, koronavirüs salgınına karşı başlatılan "Evde kal" çağrılarına destek vermek için paramotorla boş araziden havalandı.

"Evde kal Türkiye" yazılı pankartla, evlerin üzerinde uçuş yapan Özkaya, virüs tehdidine dikkati çekti.

Özkaya, uçuşun ardından yaptığı açıklamada, koronavirüs ile mücadeleye kendisinin de destek vermek istediğini belirtti.

Vatandaşlara bazı önerilerde bulunan Özkaya, şunları kaydetti:

"Çıktığımız zamanlarda da fiziksel temaslardan kesinlikle kaçınalım. 2 metre yaklaşma mesafesine uyalım. İnşallah biz bunu atlatırız. Başta sağlık görevlilerimiz olmak üzere bu zor günlerde her türlü risk altında görevini sürdüren hizmet ve üretim sektöründe çalışan tüm insanlarımıza da teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Evde kal Türkiye."

